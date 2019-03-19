Hırsızlık şüphelisi Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kozmetik dükkanından ürün ve dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, kozmetik dükkanı işletmecisi, yan dükkan komşusu Irak uyruklu Abdulrahman K.S.S. ve Qasım Abdulabbas J.A.M'ya iş yerinin anahtarını emanet etti.

Gece vakti anahtarla açtıkları iş yerine giren iki şüpheli, kozmetik ürünü ile dizüstü bilgisayarı alarak iş yerinden uzaklaştı.

İş yerine gelen işletmeci, hırsızlığı fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekiplerince sürdürülen çalışma sonucu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli hırsızlık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

