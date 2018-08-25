HABER

Hırsızlık şüphelisi İranlı anne ve kızları gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı belirlenen İranlı anne ve 2 kızı, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi İranlı anne ve kızları gözaltında

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı belirlenen İranlı anne ve 2 kızı, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde alışveriş merkezindeki giyim mağazasına dün akşam giren İran uyruklu Nazain S. (54) ile kızları Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18) tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir mağaza çalışanı güvenlik kameralarından içeride vakit geçiren anne ve kızlarının hırsızlık yaptığını fark etti. Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayarak durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı.
Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.'nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir AVM'den de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok ilindeki AVM'lerden de hırsızlık yaptığı ileri sürülen İranlı aile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi İranlı anne ve kızları gözaltında

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
Nazilli'de, incir işleme fabrikasında yangın çıktıNazilli'de, incir işleme fabrikasında yangın çıktı
Denizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralıDenizli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Maganda uzman çavuş tutuklandı!

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.