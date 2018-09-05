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Hırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

İZMİT'te bir kuyumcudan piyasa değeri 30 bin TL olan 5 bilezik çalan 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te bir kuyumcudan piyasa değeri 30 bin TL olan 5 bilezik çalan 2 kişi yakalandı. Hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan, işlediği 20 suç nedeniyle aranan 65 yaşındaki A.Y. adliyeye götürülürken göbek attı.
30 Ağustos tarihinde İzmit'te O.A.'ya ait kuyumcuya gelen A.Y. ile gelini, iş yeri sahibini oyalayarak piyasa değeri 30 bin TL olan 5 adet bilezik çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Zanlıların hırsızlık sırasında kullandıkları araç tespit edildi. Kartepe ilçesi Tepetarla mevkiinde düzenlenen operasyonla A.Y. ve olay sırasında araçta beklediği belirlenen F.G. (59) yakalandı.
A.Y.'nin benzer suçlardan 30'un üzerinde suç kaydının olduğu, 5 ilde gerçekleştirdiği yankesicilik olaylarından dolayı 20 farklı dosyadan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu ve 8 bin 100 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. İstanbul polisi tarafından yaklaşık 5 yıldır arandığı belirlenen A.Y.'nin ifadesinde, "Allah belamı verseydi de Kocaeli'de iş yapmasaydım. Herkes uyardı beni Kocaeli'de iş yapma diye. Kimseyi dinlemedim" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli F.G.'nin ise işlediği çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğu belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y. ve F.G. adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan A.Y., polislerin arasında yürürken göbek attı. A.Y. polislerin uyarısı ile kendisini toparladı. Olay sırasında A.Y.'ye yardım eden gelinini yakalamak için çalışma sürüyor.

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Hırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attıHırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attı

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