Hırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attı (2)

TUTUKLANDI
İzmit'te bir kuyumcudan piyasa değeri 30 bin TL olan 5 bilezik çalan, hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan, işlediği 20 suç nedeniyle aranan Ayten Y. (65), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, F.G. adli kontrolle serbest kaldı.
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