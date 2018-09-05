Hırsızlık şüphelisi kadın, adliyeye götürülürken göbek attı (2)

TUTUKLANDI

İzmit'te bir kuyumcudan piyasa değeri 30 bin TL olan 5 bilezik çalan, hakkında 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan, işlediği 20 suç nedeniyle aranan Ayten Y. (65), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, F.G. adli kontrolle serbest kaldı.

