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Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

İZMİT’te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.

Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT’te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde hırsız girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde 2 çeyrek altın ve 1 Cumhuriyet altın ile çocuğuna ait kumbaranın çalındığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22), 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu belirledi.
İstanbul’dan gelerek Kocaeli’de hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin kullandığı otomobil dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan S.U., kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.S.U. ve F.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, P.U. isimli kadın tutuklandı.

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Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyedeHırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyedeHırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede

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