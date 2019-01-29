Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye, 'Sen hala ölmedin mi?'

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da hırsızlık suçundan haklarında çok sayıda dosya bulunan 2 kadın, yakalandı. Adliyeye götürülen şüphelilerden H.Ö. (21), kendisinin fotoğrafını çeken basın mensubuna "Sen hala ölmedin mi?" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından haklarında 5 ayrı dosya bulunan H.Ö. ve H.K.(20)'yi takibe aldı. Ekipler, Canik ilçesinde 1 iş yeri hırsızlığı, 2 açıktan hırsızlık, 2 yankesicilik olayına karıştıkları iddia edilen 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmesen öleceksin, ne var neyi çekiyorsun? Sen hala ölmedin mi ya?" diyerek tepki gösterdi.
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