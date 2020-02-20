HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık şüphelisi kadının sözleri pes dedirtti! "Geri gelip buranın anasını ağlatacağım"

Hırsızlık şüphelisi kadının sözleri pes dedirtti! "Geri gelip buranın anasını ağlatacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Mersin’de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i çocuk, 3’ü kadın 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadınların binalara giriş ve olaylardan sonra gidip yemek yemeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek cevap verirken, diğer kadın ise "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları 3 veya 4 kişilik kadın grupların yaptığını tespit etti. Bunun üzerine olayların olduğu bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına erkek aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıklarını belirledi. Yapılan fiziki takipler sonucunda şahısların M.U., E.G., K.B. isimli kadınlar ile 18 yaşından küçük B.L. ve kadınları Mersin’e getiren Y.G. ile M.K. olduğu tespit edildi. Fiziki takibi de sürdüren ekipler, şahısları kullandıkları araçta yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 3 altın yüzük, küpe, kapıları açmakta ve kendilerini gizlemekte kullandıkları 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldivenler ve çoraplar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3’ü kadın 1’i çocuk 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına bir kadın küfür ederek yanıt verirken, diğer bir kadın ise "Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyorDenizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Faciadan dönüldü! Elazığ'da 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Diğer Haberler
Genç kızların kavgasına akılalmaz müdahale: O adam buraya gelsin

Genç kızların kavgasına akılalmaz müdahale

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması

Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor

Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor

Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme!

Şehit edilmişti! Yeni gelişme

İzmir'de dehşet anları! TIR'ı üzerlerine sürdü

Dehşet anları! TIR'ı üzerlerine sürdü

İstanbul'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.