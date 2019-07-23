HABER

Hırsızlık şüphelisi kadınlardan biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve girip 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın, yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi kadınlardan biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te aynı mahalledeki 4 eve girip 92 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan biri 8 aylık hamile 2 kadın, yakalandı. Hamileliğe bağlı rahatsızlandığını öne süren F.K. hastaneye kaldırılırken, H.A. ise adliyeye sevk edildi.
Kocatepe Mahallesi'ndeki bir sitede 3 daireye, 20 Haziran günü hırsız girdi. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede dairelerden birinden 15 bin, birinden 10 bin, diğerinden ise 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis, hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışma devam ederken, 15 Temmuz tarihinde bu kez aynı mahallede başka bir evden 62 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
Güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelilerin F.K. (28) ve H.A. (25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 8 aylık hamile olduğu belirlenen F.K. ve H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinde suçu kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden F.K.'nın hırsızlık suçundan 36 kaydı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemlerinin ardından şüphelilerden H.A. adliyeye sevk edilirken, hamileliğe bağlı rahatsızlandığını öne süren F.K. ise hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi kadınlardan biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildiHırsızlık şüphelisi kadınlardan biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Evlerden 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar yakalandıEvlerden 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı
Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıArdahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.