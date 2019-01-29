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Hırsızlık şüphelisi kadınlardan biri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kadından biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, dün 155 Polis İmdat hattına Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak üzerinde şüpheli şahıslar bulunduğu yönünde ihbar geldi.

Eskişehir’de bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kadından biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün 155 Polis İmdat hattına Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak üzerinde şüpheli şahıslar bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler adrese giderek şüpheli şahısları takip etti. Takip sırasında, bir binaya girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli S.Y. ve Y.Y.’yi yakaladı. Daha önceden hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan zanlıların üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet yüzük ve 1 adet altın zincir kolye ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibi A.T.’ye teslim edilirken ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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