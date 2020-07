Hırsızlık şüphelisi kamerayı görünce pişkince hareketler sergiledi

Hırsızlık girişiminin başarısız olduğu evin sahibi Ramazan Atilla, "Cumartesi günü sabaha karşı eve geliyorlar. 18-20 yaşlarındalar. Çok rahat hareket ettikleri hemen göze çarpıyor. Hırsızlık yapmaya çalışmaları yetmemişçesine kameraya pişkince hareket yaptılar. Kamerayı gördükleri halde hırsızlık yapabiliyorlarsa, yakalanmayacaklarını da düşünüyorlar demektir. Çok profesyonelce hareket ediyorlar. Mahallemizde bir eve daha girmişler. Adli makamların bunlarla ilgilenmesini bu tip insanlara zemin hazırlanmamasını istiyoruz. Evde kiracımız vardı. Onunla yüz yüze geliyorlar. Allah korusun can kaybı olabilirdi. Allah'tan paniğe kapılıp kaçıyorlar. Çok planlı hareket ediyorlar" diye konuştu.

"HER ŞEYİMİZİ ÇALDILAR"

Hırsızların evine girdiği Nurtaç Atayva ise, "Her yeri didik didik etmişler. Benim ve kardeşlerimin cep telefonlarımızı, paramızı, maaşımızı, kimliklerimizi her şeyimizi aldılar. Polise ifade verdik. Sonucu bekliyoruz, bir şey çıkmıyor. Bizi yolda polis durdursa onlara ne göstereceğiz. Ne kimlik, ne pasaportumuz var. Her şeyimizi çaldılar" dedi.

DHA