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  4. Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

15.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık şüphelisi karakol amiri çıktı! Kendisini böyle savundu

İstanbul'da bulunan bir polis merkezinin adli emanetinde bulunan para ve uyuşturucu maddelerin karakol amiri tarafından çalındığı iddia edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin ifadesinde, "Ben de kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi.

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde 1 Aralık'ta meydana gelen ve polisleri bile şok eden olay iddialara göre şöyle gelişti. Adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi. Karakol amiri komiser S.P'nin polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın’ demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S. P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını gördüler. Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S. P., gözaltına alındı.

'ÇALMA HASTALIĞIM VAR'

İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne teslim edilen komiser S. P.’nin ifadesinde “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi. S. P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.P'nin, daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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