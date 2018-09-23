Hırsızlık şüphelisi kardeşler gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 6 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen M.A. (16) ile kardeşi A.A. (15), polis tarafından yakalandı. 2 kardeşin çaldıkları malları satın alan F.K. de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Deliklitaş, İstiklal ve Güllük mahallelerinde 6 ev ve işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başladı. Çevredeki işyeri ve evlerin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştirenlerin hırsızlık olaylarından toplam 700'e yakın suç kayıtları bulunan M.A. ve A.A. kardeşler olduğunu belirledi. 2 kardeş, Şarhöyük Mahallesindeki annelerinin kaldığı evde yakalandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çalıntı oldukları bildirilen 1 pompalı tüfek, 2 döner bıçağı, 1 motosiklet, 2 bisiklet, kazıcı alet, madeni paralar ile çalıklarının listesini tuttukları defter ele geçirildi.
Ekipler, 2 kardeşin çaldıkları malları satın aldığı öne sürülen F.K.'yi de gözaltına aldı. F.K.'nin Vadişehir Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 33,35 gram eroin, 10,96 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 televizyon, 2 cep telefonu ve 2 tablet bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.'nın İstanbul Çocuk Eğitimevi'nden, kardeşi A.A.'nın da Ankara Çocuk Eğitimevi'nden kaçtığı belirlendi.
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