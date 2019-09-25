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Hırsızlık şüphelisi kardeşlerden çekim tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin zincir market şubesinden hırsızlık yapan M.Ü.

Hırsızlık şüphelisi kardeşlerden çekim tepkisi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin zincir market şubesinden hırsızlık yapan M.Ü. ile kız kardeşi F.D., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz?" diyerek tepki gösterdi.
Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki bir AVM'nin zincir marketinde meydana geldi. Kasiyer, 'tırnakçılık' yöntemiyle 400 lira dolandırıldı. Durumun anlaşılması üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.Ü. ile kız kardeşi F.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz" diye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi kardeşlerden çekim tepkisi

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