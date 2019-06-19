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Hırsızlık şüphelisi koca tutuklandı, eşi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 restorandan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen Mehmet Ramazan M.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 restorandan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen Mehmet Ramazan M. (33) ile eşi Aslı M. (30), polis tarafından yakalandı. Koca tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık olayları Çukurova'ya bağlı Kurttepe ve Güzelyalı mahallelerinde meydana geldi. 13 Haziran gecesi Yavuz Y.'ye ait restorana giren 2 kişi, kasadaki 220 TL'yi alıp, kaçtı. 15 Haziran gecesi ise başka restoranda giren yine 2 kişi televizyonu çalıp, kaçtı. 2 gün arayla gerçekleştirilen 2 hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde şüphelilerin Mehmet Ramazan M. ve eşi Aslı M. olduğunu belirledi. Polis evine gittiği çiftin ormanlık alanda kaldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ramazan M. ve eşi Aslı M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan karı- koca, polisteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Aslı M. uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlıkları para bulmak için gerçekleştirdiklerini söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ramazan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Aslı M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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