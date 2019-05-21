HABER

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A.

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A. (22), polisten kaçarken kendini köprüden atmaya çalıştı. B.A., bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.
Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı. Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A.'yı kollarından tutarak yakaladı. Vatandaşa bir kişi daha yardım etti, 3 polis de olay yerine geldi ve B.A.'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A., polisler tarafından araçla karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan bir kadının, intihar girişimini soğukkanlılıkla cep telefonuyla kaydetmesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandıHırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandıHırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandıHırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Uzman çavuş evinde ölü bulunduUzman çavuş evinde ölü bulundu
Öz oğluna para gönderilmesini engelleyen eşini öldürdüÖz oğluna para gönderilmesini engelleyen eşini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.