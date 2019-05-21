HABER

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan B.A. (22), polisten kaçarken kendini köprüden atmaya çalıştı. B.A., bir vatandaş tarafından kollarından tutularak kurtarıldı.

Hırsızlık şüphelisi köprüden atlarken kolundan yakalandı

Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı. Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A.'yı kollarından tutarak yakaladı. Vatandaşa bir kişi daha yardım etti, 3 polis de olay yerine geldi ve B.A.'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A., polisler tarafından araçla karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan bir kadının, intihar girişimini soğukkanlılıkla cep telefonuyla kaydetmesi dikkat çekti.

(DHA)

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Avukat Boylu’nun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildiAvukat Boylu’nun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Bayraklı hırsızlık intihar

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

Giresun'daki Hacı Abdullah Duvarı görenleri şaşırtıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.