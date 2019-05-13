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Hırsızlık şüphelisi, olay yerinde cüzdanını düşürünce yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

BURSA'da 6 katlı inşaattın demir kapısını, enerji kablolarını ve katlarda bulunan banyo bataryalarını çalan hırsızlık şüphelisi, olay yerinde cüzdanını düşürünce polis tarafından kısa sürede yakalandı.  Olay, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki eğtim kurumu inşaatında meydana geldi.

Hırsızlık şüphelisi, olay yerinde cüzdanını düşürünce yakalandı

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- BURSA'da 6 katlı inşaattın demir kapısını, enerji kablolarını ve katlarda bulunan banyo bataryalarını çalan hırsızlık şüphelisi, olay yerinde cüzdanını düşürünce polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki eğtim kurumu inşaatında meydana geldi. Gece saatlerinde inşaata giren hırsız, inşaatın çelik kapısını, enerji kablolarını ve katlarda bulunan 59 banyo bataryasını çaldı. Bu sırada inşaattan kaçan şüpheli, cebindeki cüzdanı olay yerinde düşürdü. Ertesi gün, inşaata çalışmaya gelen işçiler kapıyı ve diğer çalınan malzemeleri yerinde göremeyince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hırsızın düşürdüğü cüzdanı buldu. Ekipler, cüzdanın içerisinde Ozan Ç. (20) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Ozan Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim'leri tarafından evinden çıktığı sırada yakalandı. Ozan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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Hırsızlık şüphelisi, olay yerinde cüzdanını düşürünce yakalandı

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