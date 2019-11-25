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Hırsızlık şüphelisi önce kaza yaptı, sonra kayalıklardan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

ADANA'da, hırsızlık yapmak üzere eve girmeye çalışan S.İ.A., bir kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobiliyle kaçtı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'da, hırsızlık yapmak üzere eve girmeye çalışan S.İ.A., bir kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savrulunca S.İ.A, bu kez koşarak kaçmaya başladı. Kayalıklara tırmanmaya çalışan S.İ.A. düşüp, yaralanınca, jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğlenden sonra Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak için yaylaya gelen kişi, evin kapısını zorla açmaya çalışan S.İ.A.'yı gördü. Bu kişinin 'Hırsız var' diye bağırması üzerine durumu fark eden S.İ.A., otomobiline binip, kaçmaya başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. S.İ.A. yönetimindeki 01 KZ 928 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. S.İ.A. otomobili bırakıp, koşarak kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan S.İ.A., kayalıklara tırmanmaya çalışırken, dengesini kaybedip düştü.
Jandarma ekiplerince yakalanan S.İ.A. haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan S.İ.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. S.İ.A.'nın sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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