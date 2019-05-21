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Hırsızlık şüphelisi rezidansta eğlenirken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

İZMİT'te girdikleri 3 evden 200 bin lira değerindeki para, ziynet eşyası ve otomobil çalan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, aranan C.G.

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te girdikleri 3 evden 200 bin lira değerindeki para, ziynet eşyası ve otomobil çalan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, aranan C.G. (23) rezidansta arkadaşlarıyla eğlenirken yakalandı. İzmit’te, 27 Mart günü 3 eve giren 4 hırsız, yaklaşık 200 bin lira değerinde para, ziynet eşyası ve otomobil çalarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. 4 şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.H.K., F.Y., A.C.(20) ve C.G. olduklarını belirledi. 30 Nisan tarihinde şüphelilerden M.H.K ve F.Y. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.H.K ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalışmalarını devam ettiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, A.C.'nin Bursa'da başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirlerken, C.G.'yi İstanbul Maltepe'de bir rezidansta arkadaşlarıyla eğlenirken yakalayarak gözaltına aldı. C.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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