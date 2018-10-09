Hırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerden biri, saklandığı çalılıklar arasında drone ile takip edilerek yakalandı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı, 2 kişinin de arandığı belirtildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, farklı adreslerdeki hırsızlık olayları üzerine 3 gün önce çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasını belirledi, şüphelilerin eşkâllerini tespit etti. Polis, uygulama noktasında önlem alarak şüphelilerin içerisinde olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Uzaklaşan aracın sürücüsü E.Y., kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. Şüphelileri arayan polis, çalışmalarda drone da kullandı. Şüphelilerden F.A. otluk alanda gizlenirken yakalandı. Kaçan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum