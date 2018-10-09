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Hırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerden biri, saklandığı çalılıklar arasında drone ile takip edilerek yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerden biri, saklandığı çalılıklar arasında drone ile takip edilerek yakalandı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı, 2 kişinin de arandığı belirtildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, farklı adreslerdeki hırsızlık olayları üzerine 3 gün önce çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasını belirledi, şüphelilerin eşkâllerini tespit etti. Polis, uygulama noktasında önlem alarak şüphelilerin içerisinde olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Uzaklaşan aracın sürücüsü E.Y., kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalanırken, otomobilde bulunan diğer 3 kişi inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. Şüphelileri arayan polis, çalışmalarda drone da kullandı. Şüphelilerden F.A. otluk alanda gizlenirken yakalandı. Kaçan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve F.A. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi saklandığı otların arasında yakalandı

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