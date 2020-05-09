Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık olayı, 27 Nisan günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş için giren Mehmet K. ve birlikte yaşadığı Bahar D. masanın üzerinde bulunan görevliye ait telefonu çaldı. Telefonun yerinde olmadığını fark eden görevli durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan çift, sabah saatlerinde adliye sevk edildi.

Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.

(DHA)

