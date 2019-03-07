HABER

Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 02:24 | Son Güncelleme

Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'da bir oto yıkama dükkanını soymaya çalışan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına bir kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelinin kaçarken kaldırım kenarına attığı poşette iki tablet bilgisayar ve bir deri mont buldu.

Gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli kimliğinin tespiti için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Türk heyet Antarktika Bilim Seferi'nden döndüTürk heyet Antarktika Bilim Seferi'nden döndü
Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Hırısızlık Suç Üstü şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

Türk heyet İstanbul'a döndü!

Mustafa Sarıgül DSP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında önemli açıklamalar

Mustafa Sarıgül Genel Başkanlığa aday olacak mı?

Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.