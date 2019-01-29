Hırsızlık şüphelisi tabancayla havaya ateş ederken yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da bir akaryakıt istasyonundaki marketten kutu içecek ile kasadaki bin 700 TL'yi çaldığı iddiasıyla aranan Ali K., tabancayla havaya ateş ederken yakalandı. Marketteki hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketinde görevli kasiyer, yemek almak için dışarı çıktı. Bu sırada markete giren Ali K. ise bir içecek alıp, kasaya yöneldi. Kısa süre bekledi. Kasiyerin gelmemesi üzerine kasadaki bin 700 TL'yi de alıp çıktı. Marketin kapısında kasiyer ile karşılaşan Ali K., hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kasiyer ise içeri girip kasayı kontrol ettiğinde paraların çalındığını gördü. Hemen dışarı koşup, Ali K.'nin peşine düştü ancak yakalayamadı. İhbar üzerine markete gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki eşkal üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüpheli Ali K.'yı akaryakıt istasyonuna yakın bir bölgede ruhsatsız tabanca ile havaya ateş ederken, yakaladı. Üzerinden çaldığı paralar çıkan Ali K., gazetecilerin 'Niçin gözaltına alındınız?' sorusuna ''İçtik. Bir şey yapmadık. Bir şeyler oldu. Kimseye bir şey yapmadık'' yanıtını verdi. Ali K. polis merkezine götürüldü.

