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Hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldım

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, balkondan girdiği evden televizyon ve tablet çalan H.A.U., İstanbul’da yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldım

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, balkondan girdiği evden televizyon ve tablet çalan H.A.U., İstanbul’da yakalandı. H.A.U. ifadesinde, "Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım" dedi.
Mayıs ayında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki daireye giren hırsızlar, televizyon ve laptop çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yaptı, soruşturma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliden Z.Y.'yi geçen günlerde İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı. Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli H.A.U. (20) da İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.A.U.'nun ifadesinde, "Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım" dediği belirtildi. H.A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldımHırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldımHırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldım

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