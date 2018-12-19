Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.K. (17) tutuklandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 20 gün önce çıkan U.K.'nin, bu sürede 16 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığını belirledi. U.K.'nin Manavgat ilçesinde saklandığı eve dün sabah Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortaklaşa operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan U.K., Gazipaşa'ya getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

