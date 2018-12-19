HABER

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.K.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.K. (17) tutuklandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 20 gün önce çıkan U.K.'nin, bu sürede 16 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığını belirledi. U.K.'nin Manavgat ilçesinde saklandığı eve dün sabah Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortaklaşa operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan U.K., Gazipaşa'ya getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda kaybolan kamyonet bulunduDicle Nehri'nin yükselmesiyle suda kaybolan kamyonet bulundu
Edirne'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk kötü bitti! O astsubay hakkında flaş karar

Yasak aşk kötü bitti! O astsubay hakkında flaş karar

Fuhuş baskını!3 kadın, 15 erkek aynı evde yakalandı

Fuhuş baskını!3 kadın, 15 erkek aynı evde yakalandı

'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar

'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar

Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Güpegündüz dehşet... 3 kişi bir anda geldi!

Dünyanın ağırlığı ne kadardır?

Dünyanın ağırlığı ne kadardır?

Mağazada iğrenç olay! Alışveriş yapan kadınları taciz etti

Mağazada iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.