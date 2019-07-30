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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Kani Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinden gece saatlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, panelvan ile kaçmaya çalışırken yaşanan takipte Malazgirt Caddesi'nde kaza yaptı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden Gökhan D. (30) kovalamaca sırasında ekiplerce yakalandı.

Kardeşi Ali D'nin kimliğini taşıdığı belirlenen Gökhan D'nin, kaçtığı aracın plakalarının çalıntı olduğu tespit edildi.

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında aranma kaydı bulunduğu ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Gökhan D'nin ayrıca "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "mala zarar verme", "kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak" suçlarından 13 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhan D. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

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