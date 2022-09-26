Hırsızlık şüphelisinden akılalmaz savunma! 'Uyumak için girdim, sesinizi duyunca...'

Şaşkına çeviren olay, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çatıda Ahlet Ç.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı değerlendirilen çeşitli aletler çıktı.

'UYUMAK İÇİN GİRDİM'

Ahmet Ç., apartmanda oturanların, "Buraya neden çıktın?" sorusuna, “Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım" diye yanıt verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

