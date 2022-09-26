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Hırsızlık şüphelisinden akılalmaz savunma! 'Uyumak için girdim, sesinizi duyunca...'

26.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl İlçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsızlık şüphelisi Ahmet Ç.,(45), apartmanın çatısında polis ekiplerince yakalandı. Ahmet Ç., binada yaşayanların "Çatıya neden çıktın?" sorusuna, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum" dedi. Gözaltına alınan Ahmet Ç., emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşte olayın detayları...

Hırsızlık şüphelisinden akılalmaz savunma! 'Uyumak için girdim, sesinizi duyunca...'

Şaşkına çeviren olay, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çatıda Ahlet Ç.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı değerlendirilen çeşitli aletler çıktı.

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'UYUMAK İÇİN GİRDİM'

Ahmet Ç., apartmanda oturanların, "Buraya neden çıktın?" sorusuna, “Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım" diye yanıt verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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Hırsız Bursa hırsızlık
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