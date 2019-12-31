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  4. Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki

Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere gülümseten tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta hırsızlık iddiasıyla tutuklanan 5 şüpheli arasında yer alan kadın, adliyeye getirilişinde gazetecilere "Yılbaşında devlet size hindi bile vermez. Niye çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3'ü kadın 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sivas, Karabük, Zonguldak, Bolu, Kırıkkale ve Kırşehir'de kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'ta bir evden 15 bin liralık ziynet eşyası ve para çalınması üzerine polisler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Polisler, S.G, E.A. ve Y.A. adlı kadınlar ile bunları taşıyan Y.G. ile M.G'yi hırsızlık amacıyla girdikleri bir evde suçüstü yakaladı. Y.A'nın 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerden bir kadının adliyeye getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yılbaşında devlet size hindi bile vermez. Niye çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermesi gülümsetti.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık şüphelisi Sivas

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