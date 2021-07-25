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Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı! Telefon çalmak isterken yakayı ele verince...

25.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de bir kişinin cep telefonunu çalmak için girişimde bulunan hırsız, yakayı ele verdi. Şüpheliyi yakalayan mahalle sakinleri, hırsıza meydan dayağı attı. Mahallelinin hırsızı dövdüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kadın, bağırınca hırsızın peşine düşen mahalleli çok geçmeden hırsızı yakaladı. Yakalanan hırsıza, mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Mahalleli önce meydan dayağı attığı hırsızı ardından polise telim ederken, yaşanan meydan dayağı kameralara yansıdı.

DARP EDİLEN HIRSIZIN POŞETİNDEN BIÇAK DÜŞTÜ

Görüntülerde elinde poşetle yürüyen hırsızın arkasından gelen mahallelinin hırsızı yakaladığı ve dövmeye başladığı görülüyor. Darp edilen hırsızın elinde bulunan poşette bulunan büyük bir bıçak da yere düşüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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