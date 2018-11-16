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Hırsızlık şüphelisini futbolcular yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, Gölcüksporlu futbolcuların antrenmanda olduğu sırada tesislere giren hırsız, 2 futbolcunun cep telefonunu çaldı.

Hırsızlık şüphelisini futbolcular yakaladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, Gölcüksporlu futbolcuların antrenmanda olduğu sırada tesislere giren hırsız, 2 futbolcunun cep telefonunu çaldı. Polis, futbolcuları ifadelerini almak üzere karakola götürdüğü sırada durumundan şüphelenerek kimliğini kontrol etmek istediğibir kişi kaçtı. Futbolcuların yakalayıp, polise teslim ettiği kişinin telefonları çalan hırsızlık şüphelisi olduğu belirlendi.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Gölcükspor, Kavaklı mevkiinde bulunan tesislerde antrenman yaparken, pencereyi açarak futbolcuların odasına giren hırsız, takım kaptanı İbrahim Demirer ve kaleci İlyas Türengül'ün cep telefonlarını çaldı. Antrenmandan sonra odaya giren futbolcular, cep telefonlarının çalındığını görünce şikayette bulundu. Polis, tesislerde incelemede bulundu.
Polis, İlyas Türengül'ü ifadesini almak üzere karakola götürürken, Kavaklı sahilinde bir kişinin durumundan şüphelendi. Polisin, kimliğini kontrol etmek istediği kişi kaçmaya başladı. Bu sırada polislerin yanında bulunan İlyas Türengül ile yanında gelen takım arkadaşı Erdem Korkmaz, peşinden koştukları hırsızı yakaladı. Hırsızın üzerinden futbolculara ait cep telefonları çıktı. Gözaltına alınan E.K. cep telefonlarını çaldığını itiraf ederken, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Hırsızlık şüphelisini futbolcular yakaladıHırsızlık şüphelisini futbolcular yakaladıHırsızlık şüphelisini futbolcular yakaladı

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