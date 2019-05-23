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Hırsızlık şüphelisini sönük far ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de, bir depodan hırsızlık yapan zanlı, jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından tespit ettiği farı yanmayan otomobilden yola çıkılarak yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir depodan hırsızlık yapan şüpheliyi, kullandığı aracın sönük farı ele verdi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçatepe Mahallesi'nde, bir evin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 3 kilometre mesafede iş yerlerindeki kamera kayıtlarında beyaz renkli, sol ve sağ kapıları macunlu, sağ ön farı sönük, plakası tespit edilemeyen bir aracın bölgeye girdiğini tespit etti.

Aracın modeline ulaşan ekipler, Sivas-Kayseri yol güzergahında bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayda kullanılan aracın M.Z'ye ait 38 LC 401 plakalı araç olduğu belirlendi.

Kimliği belirlenerek operasyonla gözaltına alınan M.Z. suçunu itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
far hırsızlık Kayseri

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