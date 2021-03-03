HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler

Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler

03.03.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.Olay, Akçaalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Olay, Akçaalan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş için giren şahıs, ekmek ve çerez paketini gizlice kıyafetinin içine koydu. Market çalışanı, güvenlik kamerası sayesinde durumu fark etti. Çalışan, şüpheli şahsın yanına gidip aldıklarını geri bırakması gerektiğini söyledi. Şahıs ise cevap vermeden marketten kaçtı. Market çalışanları ise şahsın arkasından koştu. Şüpheli, boş bir arazide çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın ifadesinde, “Karnım açtı o yüzden aldım” dediği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Teoman Kumarcıbaşı biyografisiTeoman Kumarcıbaşı biyografisi
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir?

Nova isminin anlamı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Uğur Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uğur Biçer biyografisi

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan Sinovac aşısı açıklaması

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'e, kızını istismardan 15 yıl hapis

3 yaşındaki Alperen'in katiline kızını istismardan ceza

Teoman Kumarcıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teoman Kumarcıbaşı biyografisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.