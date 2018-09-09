Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, önceki gün kaçarken polisin kurşunuyla yaralanarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi Müslüm K.'nın yakınları ile polis arasında hastane önünde arbede çıktı. Çıkan arbede nedeniyle 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.
Önceki gün, iddiaya göre Alpağutbey Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç 'Dur' ihtarına uymayınca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren Müslüm K.'nın yakınları bu akşam saatlerinde hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.'nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmedi. Müslüm K.'yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, yaralı yakınlarına biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Polisin hastane önündeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
ABD'de Florence tropikal fırtınası alarmı! Acil durum ilan edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum