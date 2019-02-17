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Hırsızlık şüphesiyle durdurduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

KONYA'nın Altınekin ilçesinde, mahallelinin hırsızlık şüphesi üzerine kamyonetini durduğu kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı.

Hırsızlık şüphesiyle durdurduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Altınekin ilçesinde, mahallelinin hırsızlık şüphesi üzerine kamyonetini durduğu kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Mahalle sakinlerinden Mikail Ç. (42), açılan ateşte, yüzü ile göğsünden ağır yaralandı. Kamyonetle kaçan Ahmet A. (32) ve Muhammed D. (20) ise Sarayönü ilçesinde suç aleti tüfekle yakalandı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Altınekin ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 LM 577 plakalı kamyoneti içinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu iddiasıyla durdurdu. Bunun üzerine kamyonetin içindekiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kamyoneti durduran mahalle sakinlerinden Mikail Ç., yüzü ile göğsünden ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mikail Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mikail Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Saldırının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamyonetle kaçanların Sarayönü ilçesine gittiğini belirledi. Kamyonet, yaklaşık 3 saat sonra Ladik Mahallesi'nde tespit edildi. Araçtaki Ahmet A. ve Muhammed D. de yakalanıp, gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada, saldırıda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

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