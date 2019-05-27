Hırsızlık teşebbüsünde kullanılan kör ata, polis ve güvenlikçi şefkati

Antalya’da elektrik dağıtım şirketinin tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahıs, şirketin güvenlik personeli tarafından yakalandı. Telleri iade eden şahıslar, güvenlikçilerin polisi araması üzerine at arabasını bırakarak kaçtı. Yakıcı güneşte bırakılan tek gözü kör ata polis ve güvenlik personelinin davranışı takdir toplarken, saatler sonra atın yanına gelen bir kadının, atın sahibi olduğunu ve gece hırsızlar tarafından çalındığını iddia etmesi dikkat çekti.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketinin yapılmakta olan tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahsı gören şirkete ait özel güvenlik personelleri, duruma müdahale etti. At arabasıyla kaçmaya başlayan şahısları durdurarak telleri geri alan güvenlik personelleri, polisi arayarak durumu bildirdi. Bu sırada polisin arandığını duyan şahıslar ise at arabasını bırakarak bölgeden yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Köşe bucak aranan şahıslar izini kaybettirirken, onlardan geriye bir gözü kör bir at ile içerisinde hurda eşyalar dolu römork kaldı.