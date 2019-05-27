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Hırsızlık teşebbüsünde kullanılan kör ata, polis ve güvenlikçi şefkati

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Antalya’da elektrik dağıtım şirketinin tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahıs, şirketin güvenlik personeli tarafından yakalandı.

Antalya’da elektrik dağıtım şirketinin tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahıs, şirketin güvenlik personeli tarafından yakalandı. Telleri iade eden şahıslar, güvenlikçilerin polisi araması üzerine at arabasını bırakarak kaçtı. Yakıcı güneşte bırakılan tek gözü kör ata polis ve güvenlik personelinin davranışı takdir toplarken, saatler sonra atın yanına gelen bir kadının, atın sahibi olduğunu ve gece hırsızlar tarafından çalındığını iddia etmesi dikkat çekti.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketinin yapılmakta olan tel örgülerini at arabasına yükleyen iki şahsı gören şirkete ait özel güvenlik personelleri, duruma müdahale etti. At arabasıyla kaçmaya başlayan şahısları durdurarak telleri geri alan güvenlik personelleri, polisi arayarak durumu bildirdi. Bu sırada polisin arandığını duyan şahıslar ise at arabasını bırakarak bölgeden yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Köşe bucak aranan şahıslar izini kaybettirirken, onlardan geriye bir gözü kör bir at ile içerisinde hurda eşyalar dolu römork kaldı.

Polis gölgeye aldı, kana kana su içti
Yakıcı güneşte bekleyen at, bir müddet sonra polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği şirketin arkasındaki gölgelik alana alındı. Aşırı sıcaktan dolayı susadığı gözlenen ata, güvenlik personelleri su verdi. Kana kana suyu içen atın daha sonra yükleri çözülerek rahatlaması sağlandı.

Atın çalıntı çıktığı iddiası
Öte yandan, olay gerçekleştikten 3 saat sonrası aynı bölgede ilginç anlar yaşandı. Atın yanına gelen Filiz Türkmen adındaki kadın, şirketin personellerine atının gece saatlerinde çalındığını ve almak istediğini söyledi. Güvenlik personelleri tekrar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine tekrar gelen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları Türkmen’e atı teslim etti. Şirket yetkililerinin şikayetçi olmadığı olay sonrası, Türkmen at arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Polisin kaçan şahısları arama çalışması sürüyor.

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