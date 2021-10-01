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Hırsızlık yapacakken yakalandı, dakikalarca gözyaşı döktü

01.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, iş yeri sahibinin bahçede tavla oynamasını fırsat bilip oto galeriye giren hırsız, bisikleti çalacağı sırada iş yeri sahibinin arkadaşı tarafından yakalandı. Yere oturup uzun süre gözyaşı döken şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık yapacakken yakalandı, dakikalarca gözyaşı döktü

Hırsızlık olayı, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir oto galerinin sahibi olan Muhammet Fazıl Koyuncu ve arkadaşları, iş yerinin hemen yan tarafındaki bahçede tavla oynamaya başladı. İddiaya göre E.G. (25) isimli şüpheli, iş yerinin kapısının açık olduğunu görünce içerideki bisikleti çalma girişiminde bulundu. Bu sırada dükkanda başka bir odada bulunan Koyuncu’nun arkadaşı, şüpheliyi fark edip yakalayarak polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dükkan içerisinde yere oturmuş vaziyette bekleyen E.G. ise uzun süre gözyaşı döktü. Oldukça pişman olduğu gözlenen E.G., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

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"GELİP İŞ İSTESE, İŞ VERİRDİM"

İş yerinin sahibi Muhammet Fazıl Koyuncu, "Yan tarafta çay içip tavla oynuyorduk. İçeride bir arkadaşımız vardı, onu fark etmemiş. Yanlış dükkana girdi. Bisikleti alırken yakaladık, güvenlik güçlerine teslim ettik. Yasal süreci takip edeceğiz. Aç olduğu için yaptığını söyledi ama bunların hiçbiri gerekçe değil. Başkasının hakkını gasp etmek, hakkı olmayan bir malı almak onu haklı kılamaz. Zaten aç olduğunu söylese yardımcı olurduk. Gelip iş istese iş de verirdim." dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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