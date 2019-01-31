HIRSIZLIK YAPAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Fatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.
Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
-Şüpheli E.K.'nın iş yerindeki görüntüsü
-Genel ve detaylar
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