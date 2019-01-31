Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.

Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.



