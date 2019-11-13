HABER

Hırsızlık yapan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:50 | Son Güncelleme

Olay anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te vatandaşların güvenini kötüye kullanarak hırsızlık yapan ve bu suçtan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda 4 kişinin güvenini kazanarak parasını ve çeşitli eşyalarını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Adresi belirlenen kadın, ekiplerce gözaltına alındı.

"Güveni kötüye kullanma" suçundan 11 kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bankamatikten para çekmek için kendisinden yardım isteyen yaşlı adamın kartını alan şüphelinin, parayı çekerek cebine koyduğu görülüyor. Başka bir olaydaki görüntüde ise bir kişinin cep telefonunu rica ederek alan şüpheli kadının, yürüyerek bir süre konuştuktan sonra cep telefonuyla uzaklaştığı yer alıyor.

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandıEylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklamasıMSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep güveni kötüye kullanma hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.