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Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 07:52 | Son Güncelleme

Adana’da bir evden çanta çaldıktan sonra kaçan kişi sokak ortasında sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde yerde yatan yaralı şahıs ihbarı geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri Ömer K. isimli şahsın sırtından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede Ömer K.’nin Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin’in evine girdiğini belirledi. Ahmet El Hüseyin’in karısının çığlık atması sonucunda Ömer K. kaçmaya başladığı daha sonra tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Ömer K.’yi vuran kişi henüz tespit edilemedi.

Polis Ömer K.’yi yaralayan kişinin kimliğini tespit etme çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Ömer K’nin hırsızlık ve yağma suçlarından 16 tane sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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