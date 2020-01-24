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Hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden 300 bin liralık hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden 300 bin liralık hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
7 Kasım ve 14 Ocak tarihleri arasında Başakşehir, Beylikdüzü, Bakırköy ve Büyükçekmece'de meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili polis çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyerek olaylara karışan 3 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüpheli, 16 Ocak Perşembe günü adreslerinde yakalandı.

4 İLÇEDE 300 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
Sorgulanan Kadir K.(19)'nın 15 adet suç kaydı, Yakup E.(27)'nin 21 suç kaydı, Serkan K.(20)'nın ise 10 adet suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyası, cep telefonu, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar ve nakit para çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin 9 ayrı yere hırsızlık için girdikleri ve toplamda 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLARIN PENCEREDEN GİRME ANI KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler giriş katında bulunan bir evin camını kırarak ellerinde çantayla içeri girdiği bir süre sonra pencereden çıktıkları yer alıyor. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin evin tüm pencerelerini kırmayı denedikleri ardından açabildikleri pencereden içeri girdikleri görüldü. Evin diğer odalarının ışıklarının yanmasıyla diğer bir odanın penceresinden soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkan şüpheliler görüntülere yansıdı.
(FOTOĞRAF)

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