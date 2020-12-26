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  4. Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan şüphelilerin kaçma anı kamerada

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan şüphelilerin kaçma anı kamerada

26.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 10 bin liralık hırsızlık yaptı.

Sancaktepe’de bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 10 bin liralık hırsızlık yaptı. Ev sahipleri tarafından fark edilen hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansırken,3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde 25 Aralık 2020 tarihinde meydana geldi. Bir eve giren hırsızlar, evde bulunan 2 adet cep telefonu, 5 bin lira ve 200 euro çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinin inceleyerek şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti. M.A. (18), K.A. (24) ile yaşı küçük D.Ç. (16) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada K.A. isimli şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu, ayrıca 19 Aralık’ta Sancaktepe’de meydana gelen 4 ayrı “evden hrsızlık” olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Öte yandan ev sahibi tarafından fark edilen hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin bir eve girdiği, bir süre sonra kaçarak uzaklaştıkları yer alıyor.

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