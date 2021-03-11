Hırsızlık yaparken fabrikayı yakmışlar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eski un fabrikasında çıkan yangının sebebi titizlikle araştıran jandarma ekipleri, yangının soygun sırasında çıktığını belirledi.

Yangın, 1 Mart günü ilçeye bağlı Demirköy’de bulunan eski un fabrikasında çıkmıştı. Fabrikada yangını gören köylüler hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili de çalışma başlatılmıştı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yangın sonrası olay yerinde yaklaşık 1 buçuk ton kesilmiş demir, 1 adet oksijen tüpü, demir kesiminde kullanılan 1 adet tüp buldu. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Ş.Y., K.A., F.V., T.O. ve H.A.’yı olay yerinden çaldıkları bazı demirlerle yakaladı. 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların demirleri oksijen tüpüyle keserken yangına sebep oldukları, bu nedenle demirlerin hepsini alamadan olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

