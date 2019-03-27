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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 21:39 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, kapatılan özel bir hastanenin 200 bin TL değerindeki bakır kabloları, elektrik panoları ve musluk parçaları çaldığı tespit edilen cezaevi firarisi Şener Suda (30), suçüstü yakalandı.

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi, tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, kapatılan özel bir hastanenin 200 bin TL değerindeki bakır kabloları, elektrik panoları ve musluk parçaları çaldığı tespit edilen cezaevi firarisi Şener Suda (30), suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen Suda, tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine 3 gün önce Hatipirimi Mahallesi’nde geçen yıl kapatılan 4 katlı özel hastanede hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarını aldı. Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil ekipler, bina sahibi ile yaptıkları incelemede 30 klimanın bakır kabloları ile çeşitli parçaları, 20 elektrik panosu ve yüzlerce banyo ve lavabo parçalarının çalındığını zararın 200 bin TL olduğunu belirledi. Yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, mahalle üzerindeki çeşitli iş yeri ve apartman girişlerindeki 20 güvenlik kamerası incelemeye alınarak şüphelinin eşkali tespit edildi. Binayı 24 saat izlemeye alan sivil polisler, sabaha karşı başında kapüşon takılı bir kişinin arka pencereden içeri girdiğini fark etti. Binanın her yerini saran sivil ekipler, şüpheliyi elinde çuvalla girdiği pencereden çıkarken yakaladı.
İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen Şener Suda'nın yapılan sicil taramasında cezaevi firarisi olduğu ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Çuvalda ise 7 kilo bakır kablo ve çeşitli banyo malzemeleri ele geçirildi. Şener Suda'nın verdiği ifadesinde, aralıklı olarak kapalı binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve kimseden yardım almadığını söylediği öğrenildi. Çaldığı malzemelerin yerini söylemeyen Şener Suda, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Polis, çalınan malzemelerin bulunması için araştırma başlattı.

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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi, tutuklandıHırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi, tutuklandı

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