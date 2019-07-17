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Hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Mersin'de, belediyeye ait inşaattan malzeme çalarken zabıta ekiplerince yakalanarak polise teslim edilen 4 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar Belediyesince yaptırılan dükkan ve konut projesinden inşaat malzemesi çalarken yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı süren dükkan ve konut projesine giren bir grup şüpheli, çinko ve bazı inşaat malzemelerini çaldı.

Malzemeleri yükledikleri kamyonetle kaçmak isteyen 4 zanlı, olayı fark eden zabıta ekiplerince yakalandı.

Emniyet birimlerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Devlet malı, milletin öz sermayesidir. Kamu malına zarar verenler aslında farkında olmadan kendi mallarına zarar vermiş oluyorlar. Belediyenin bir tek çivisini bile feda etmeyiz. Bu nedenle emniyet ekiplerimizle iş birliği yaparak, inşaat malzemelerini çalmak isteyen 4 kişiyi adalete teslim ettik. Ayrıca kendilerine idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

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hırsızlık Mersin toroslar belediyesi tutuklandı

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