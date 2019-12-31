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  4. Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler

Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

KONYA'da, 10 bin lira değerinde eşyaları çalarken yakalanan Abdulhaluk S.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 10 bin lira değerinde eşyaları çalarken yakalanan Abdulhaluk S. (28) ve Refik K. (38), ilk ifadelerinde, boş olduğunu fark ettikleri eve soğuk hava nedeniyle üşüdükleri için girdiklerini, burada yatmayı düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Zafer Mahallesi Gazenfer Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çevredekiler, bir süredir boş olan evin bahçe duvarından atlayan 2 kişinin kapı camını kırıp içeri girdiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Abdulhaluk S. ile Refik K.'yi evdeki yaklaşık 10 bin lira değerinde olan ut, kanun, halı ve çeşitli eşyaları çalarken yakaladı. Poliste 3 suç kaydı bulunan Abdulhaluk S. ile 18 kaydı bulunan Refik K., gözaltına alındı.
Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadelerinde, evin boş olduğunu fark ettiklerini, soğuk hava nedeniyle üşüdüklerini, ısınmak ve yatmak için eve girdiklerini öne sürdü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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