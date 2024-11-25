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Hırsızlık yaparken yakalandılar! Çalışanlar markete kilitledi

25.11.2024 23:46
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaparken yakalanan 3 kişi çalışanlar tarafından markete kilitlenince ortalığı savaş alanına çevirdi. Markette yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarına kaydetti. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor.

Hırsızlık yaparken yakalandılar! Çalışanlar markete kilitledi

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaparken yakalanan ve çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 şüpheli yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı.

İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

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MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor.

YANGIN TÜPÜ İLE CAMI KIRARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çalışanlar tarafından markete kilitlenen şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken polis iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı ise, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Bununla ilgilide çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar camı. Polisler de yakalamışlar" ifadeleriyle olayı anlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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