Hırsızlık yaparken yakalandılar, çalışanlar tarafından markete kitlendiler! Yangın tüpüyle cama vurup kaçmaya çalıştılar

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor.

Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor. Şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı,"İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar" dedi.

(DHA)