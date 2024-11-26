HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hırsızlık yaparken yakalandılar, çalışanlar tarafından markete kitlendiler! Yangın tüpüyle cama vurup kaçmaya çalıştılar

Hırsızlık yaparken yakalandılar, çalışanlar tarafından markete kitlendiler! Yangın tüpüyle cama vurup kaçmaya çalıştılar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaparken yakalanan ve çalışanlar tarafından markete kilitlenen 3 şüpheli yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı. Markette yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hırsızlık yaparken yakalandılar, çalışanlar tarafından markete kitlendiler! Yangın tüpüyle cama vurup kaçmaya çalıştılar

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

ISTANBUL--GAZIOSMANPASADA-HIRSIZLIK-YAP_439852_129830

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor.

ISTANBUL--GAZIOSMANPASADA-HIRSIZLIK-YAP_439855_129830

Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor. Şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

ISTANBUL--GAZIOSMANPASADA-HIRSIZLIK-YAP_439942_129830

ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı,"İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar" dedi.

ISTANBUL--GAZIOSMANPASADA-HIRSIZLIK-YAP_439946_129830

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hırsız market
En Çok Okunan Haberler
Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Rayiç bedel tarih oluyor

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Kiraladıkları dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den kritik uyarı! 2 bin 500 yıl öncesini işaret etti: "Endişe verici ciddi olarak çalışılmalı"

Taksim'de ortalık karıştı!

Taksim'de ortalık karıştı!

İstanbul Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu! Kardeşini kurtarmak için denize atlamış

İstanbul Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu! Kardeşini kurtarmak için denize atlamış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.