HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hırsızlık yapmak için girdi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Hırsızlık yapmak için girdi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

04.06.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da hırsızlık yapmak için trafoya girdiği iddia edilen bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Hırsızlık yapmak için girdi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi’nde elektrikler kesilince vatandaşlar Aras Elektrik Dağıtımı ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve elektrik arıza ekipleri, trafo içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

KABLOLARI KESERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hırsızlık yapmak için trafo içerisine girdiği ve kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülen M.A’nın cansız bedeni, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

Sancaktepe'de fabrikada korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladıSancaktepe'de fabrikada korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Bir aileyi yok etmişti! Katliamın nedeni ortaya çıktıBir aileyi yok etmişti! Katliamın nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.