Hırsızlık yapmak için girdi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi’nde elektrikler kesilince vatandaşlar Aras Elektrik Dağıtımı ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve elektrik arıza ekipleri, trafo içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

KABLOLARI KESERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Hırsızlık yapmak için trafo içerisine girdiği ve kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülen M.A’nın cansız bedeni, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)



