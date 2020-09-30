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Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 08:16 | Son Güncelleme

Bursa’da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı.

Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Enes D. ve Akın Ç., 2. Aydınlık sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Akın Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yaralanan Akın Ç, Enes D.’nin yardımı ile trafo içinden çıkartıldı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerini tespit etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi Akın Ç.’ye yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D, ise polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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